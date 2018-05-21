Токеномика на IoTeX Network (IOTX) Открийте ключова информация за IoTeX Network (IOTX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IoTeX Network (IOTX) IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Официален уебсайт: https://www.iotex.io/ Бяла книга: https://iotex.io/2.0 Изследовател на блокове: https://iotexscan.io/ Купете IOTX сега!

Токеномика и анализ на цената за IoTeX Network (IOTX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IoTeX Network (IOTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 308.26M $ 308.26M $ 308.26M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 326.50M $ 326.50M $ 326.50M Рекорд за всички времена: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Текуща цена: $ 0.03265 $ 0.03265 $ 0.03265 Научете повече за цената на IoTeX Network (IOTX)

Токеномика на IoTeX Network (IOTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IoTeX Network (IOTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IOTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IOTX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IOTX, разгледайте цената в реално време на токените IOTX!

Как да купя IOTX Интересувате се да добавите IoTeX Network (IOTX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IOTX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате IOTX в MEXC сега!

История на цените на IoTeX Network (IOTX) Анализирането на историята на цените на IOTX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IOTX сега!

Прогноза за цената за IOTX Искате ли да знаете какъв път може да поеме IOTX? Нашата страница за прогноза за цената IOTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IOTX сега!

