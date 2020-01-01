Токеномика на Charged Particles (IONX) Открийте ключова информация за Charged Particles (IONX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Charged Particles (IONX) Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave's Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away. Официален уебсайт: https://charged.fi/ Бяла книга: https://docs.charged.fi/ Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x02d3a27ac3f55d5d91fb0f52759842696a864217

Токеномика и анализ на цената за Charged Particles (IONX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Charged Particles (IONX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.10K $ 96.10K $ 96.10K Рекорд за всички времена: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000961 $ 0.000961 $ 0.000961 Научете повече за цената на Charged Particles (IONX)

Токеномика на Charged Particles (IONX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Charged Particles (IONX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IONX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IONX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IONX, разгледайте цената в реално време на токените IONX!

Как да купя IONX Интересувате се да добавите Charged Particles (IONX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IONX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Charged Particles (IONX) Анализирането на историята на цените на IONX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IONX сега!

Прогноза за цената за IONX Искате ли да знаете какъв път може да поеме IONX? Нашата страница за прогноза за цената IONX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IONX сега!

