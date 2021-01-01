Токеномика на Inverse DAO (INV) Открийте ключова информация за Inverse DAO (INV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inverse DAO (INV) Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Официален уебсайт: https://inverse.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Купете INV сега!

Токеномика и анализ на цената за Inverse DAO (INV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inverse DAO (INV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.77M $ 29.77M $ 29.77M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 707.24K $ 707.24K $ 707.24K FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Най-ниска стойност за целия период: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Текуща цена: $ 42.1 $ 42.1 $ 42.1 Научете повече за цената на Inverse DAO (INV)

Токеномика на Inverse DAO (INV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inverse DAO (INV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INV, разгледайте цената в реално време на токените INV!

Как да купя INV Интересувате се да добавите Inverse DAO (INV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на INV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате INV в MEXC сега!

История на цените на Inverse DAO (INV) Анализирането на историята на цените на INV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на INV сега!

Прогноза за цената за INV Искате ли да знаете какъв път може да поеме INV? Нашата страница за прогноза за цената INV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!