Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Intel днес е 39.89 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за INTCON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на INTCON в MEXC сега.

Повече за INTCON

INTCONценова информация

Какво представлява INTCON

Официален уебсайт на INTCON

Токеномика на INTCON

INTCON ценова прогноза

INTCON История

Ръководство за закупуване за INTCON

Конвертор на валута INTCON във фиат

INTCON спот

Intel Лого

Intel цена(INTCON)

1 INTCON към USD - цена в реално време:

$39.89
$39.89$39.89
-1.28%1D
USD
Intel (INTCON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:30:34 (UTC+8)

Информация за цената за Intel (INTCON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 39.77
$ 39.77$ 39.77
24-часов нисък
$ 41.45
$ 41.45$ 41.45
24-часов висок

$ 39.77
$ 39.77$ 39.77

$ 41.45
$ 41.45$ 41.45

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.58%

-1.28%

+3.34%

+3.34%

Цената в реално време за Intel (INTCON) е$ 39.89. През последните 24 часа INTCON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 39.77 до най-висока стойност $ 41.45, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INTCON е $ 42.38863945727811, а най-ниската цена за всички времена е $ 23.741402264383435.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INTCON има промяна от -0.58% за последния час, -1.28% за 24 часа и +3.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Intel (INTCON)

No.1830

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 59.22K
$ 59.22K$ 59.22K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

49.23K
49.23K 49.23K

49,226.16217643
49,226.16217643 49,226.16217643

ETH

Текущата пазарна капитализация на Intel е $ 1.96M, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.22K. Циркулиращото предлагане на INTCON е 49.23K, като общото предлагане е 49226.16217643. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.96M.

История на цените за Intel (INTCON) USD

Проследете промените в цените за Intel днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.5172-1.28%
30 дни$ +4.75+13.51%
60 дни$ +24.89+165.93%
90 дни$ +24.89+165.93%
Intel Промяна на цената днес

Днес INTCON регистрира промяна от $ -0.5172 (-1.28%), отразяваща последната му пазарна активност.

Intel 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +4.75 (+13.51%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Intel 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни INTCON отбеляза промяна на $ +24.89 (+165.93%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Intel 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +24.89 (+165.93%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Intel (INTCON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Intel сега.

Какво е Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Intel инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете INTCON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Intel в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Intel купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Intel (USD)

Колко ще струва Intel (INTCON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Intel (INTCON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Intel.

Проверете прогнозата за цената за Intel сега!

Токеномика на Intel (INTCON)

Разбирането на токеномиката на Intel (INTCON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените INTCON сега!

Как да купя Intel (INTCON)

Търсите как да купите Intel? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Intel от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

INTCON към местни валути

1 Intel(INTCON) към VND
1,049,705.35
1 Intel(INTCON) към AUD
A$61.0317
1 Intel(INTCON) към GBP
30.3164
1 Intel(INTCON) към EUR
34.3054
1 Intel(INTCON) към USD
$39.89
1 Intel(INTCON) към MYR
RM167.1391
1 Intel(INTCON) към TRY
1,677.3745
1 Intel(INTCON) към JPY
¥6,143.06
1 Intel(INTCON) към ARS
ARS$57,895.1493
1 Intel(INTCON) към RUB
3,222.7131
1 Intel(INTCON) към INR
3,542.232
1 Intel(INTCON) към IDR
Rp664,833.0674
1 Intel(INTCON) към PHP
2,342.3408
1 Intel(INTCON) към EGP
￡E.1,884.0047
1 Intel(INTCON) към BRL
R$214.2093
1 Intel(INTCON) към CAD
C$55.846
1 Intel(INTCON) към BDT
4,879.3448
1 Intel(INTCON) към NGN
57,727.6113
1 Intel(INTCON) към COP
$154,612.0444
1 Intel(INTCON) към ZAR
R.691.6926
1 Intel(INTCON) към UAH
1,673.3855
1 Intel(INTCON) към TZS
T.Sh.98,251.0645
1 Intel(INTCON) към VES
Bs8,815.69
1 Intel(INTCON) към CLP
$37,576.38
1 Intel(INTCON) към PKR
Rs11,204.7021
1 Intel(INTCON) към KZT
21,139.3066
1 Intel(INTCON) към THB
฿1,292.8349
1 Intel(INTCON) към TWD
NT$1,227.4153
1 Intel(INTCON) към AED
د.إ146.3963
1 Intel(INTCON) към CHF
Fr31.912
1 Intel(INTCON) към HKD
HK$309.9453
1 Intel(INTCON) към AMD
֏15,265.903
1 Intel(INTCON) към MAD
.د.م368.9825
1 Intel(INTCON) към MXN
$740.7573
1 Intel(INTCON) към SAR
ريال149.5875
1 Intel(INTCON) към ETB
Br6,151.8358
1 Intel(INTCON) към KES
KSh5,153.3891
1 Intel(INTCON) към JOD
د.أ28.28201
1 Intel(INTCON) към PLN
147.1941
1 Intel(INTCON) към RON
лв175.9149
1 Intel(INTCON) към SEK
kr378.955
1 Intel(INTCON) към BGN
лв67.4141
1 Intel(INTCON) към HUF
Ft13,421.7883
1 Intel(INTCON) към CZK
842.0779
1 Intel(INTCON) към KWD
د.ك12.20634
1 Intel(INTCON) към ILS
129.6425
1 Intel(INTCON) към BOB
Bs275.6399
1 Intel(INTCON) към AZN
67.813
1 Intel(INTCON) към TJS
SM367.3869
1 Intel(INTCON) към GEL
108.1019
1 Intel(INTCON) към AOA
Kz36,562.7751
1 Intel(INTCON) към BHD
.د.ب14.99864
1 Intel(INTCON) към BMD
$39.89
1 Intel(INTCON) към DKK
kr258.0883
1 Intel(INTCON) към HNL
L1,049.9048
1 Intel(INTCON) към MUR
1,824.5686
1 Intel(INTCON) към NAD
$689.2992
1 Intel(INTCON) към NOK
kr403.6868
1 Intel(INTCON) към NZD
$69.4086
1 Intel(INTCON) към PAB
B/.39.89
1 Intel(INTCON) към PGK
K167.9369
1 Intel(INTCON) към QAR
ر.ق145.1996
1 Intel(INTCON) към RSD
дин.4,056.813
1 Intel(INTCON) към UZS
soʻm480,602.2991
1 Intel(INTCON) към ALL
L3,343.1809
1 Intel(INTCON) към ANG
ƒ71.4031
1 Intel(INTCON) към AWG
ƒ71.4031
1 Intel(INTCON) към BBD
$79.78
1 Intel(INTCON) към BAM
KM67.0152
1 Intel(INTCON) към BIF
Fr117,994.62
1 Intel(INTCON) към BND
$51.857
1 Intel(INTCON) към BSD
$39.89
1 Intel(INTCON) към JMD
$6,408.7274
1 Intel(INTCON) към KHR
160,200.6334
1 Intel(INTCON) към KMF
Fr16,993.14
1 Intel(INTCON) към LAK
867,173.8957
1 Intel(INTCON) към LKR
රු12,157.6742
1 Intel(INTCON) към MDL
L674.141
1 Intel(INTCON) към MGA
Ar179,684.505
1 Intel(INTCON) към MOP
P319.5189
1 Intel(INTCON) към MVR
610.317
1 Intel(INTCON) към MWK
MK69,253.4279
1 Intel(INTCON) към MZN
MT2,548.971
1 Intel(INTCON) към NPR
रु5,663.5822
1 Intel(INTCON) към PYG
282,899.88
1 Intel(INTCON) към RWF
Fr57,960.17
1 Intel(INTCON) към SBD
$328.2947
1 Intel(INTCON) към SCR
553.6732
1 Intel(INTCON) към SRD
$1,535.765
1 Intel(INTCON) към SVC
$349.0375
1 Intel(INTCON) към SZL
L692.0915
1 Intel(INTCON) към TMT
m139.615
1 Intel(INTCON) към TND
د.ت117.15693
1 Intel(INTCON) към TTD
$270.0553
1 Intel(INTCON) към UGX
Sh138,976.76
1 Intel(INTCON) към XAF
Fr22,697.41
1 Intel(INTCON) към XCD
$107.703
1 Intel(INTCON) към XOF
Fr22,697.41
1 Intel(INTCON) към XPF
Fr4,108.67
1 Intel(INTCON) към BWP
P536.1216
1 Intel(INTCON) към BZD
$80.1789
1 Intel(INTCON) към CVE
$3,801.1181
1 Intel(INTCON) към DJF
Fr7,060.53
1 Intel(INTCON) към DOP
$2,556.5501
1 Intel(INTCON) към DZD
د.ج5,184.5033
1 Intel(INTCON) към FJD
$90.1514
1 Intel(INTCON) към GNF
Fr346,843.55
1 Intel(INTCON) към GTQ
Q305.9563
1 Intel(INTCON) към GYD
$8,353.7638
1 Intel(INTCON) към ISK
kr4,986.25

Intel ресурс

За по-задълбочено разбиране на Intel, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Intel
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Intel

Колко струва Intel (INTCON) днес?
Цената в реално време на INTCON в USD е 39.89 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на INTCON към USD?
Текущата цена на INTCON към USD е $ 39.89. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Intel?
Пазарната капитализация за INTCON е $ 1.96M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на INTCON?
Циркулиращото предлагане на INTCON е 49.23K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на INTCON?
INTCON постигна ATH цена от 42.38863945727811 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на INTCON?
INTCON достигна ATL цена от 23.741402264383435 USD.
Какъв е обемът на търговията на INTCON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за INTCON е $ 59.22K USD.
Ще се повиши ли INTCON тази година?
INTCON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за INTCON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:30:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Intel (INTCON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор INTCON-към-USD

Сума

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 39.89 USD

Търговия на INTCON

INTCON/USDT
$39.89
$39.89$39.89
-1.18%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

