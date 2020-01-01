Токеномика на Industry Sonic (INSN)
Информация за Industry Sonic (INSN)
IndustrySonic is a project that will be operated with the aim of leasing virtual GPUs and providing more AI services.This platform facilitates the easy creation and monetization of AI agents in a plug-and-play manner. By enhancing the integrity and usability of data within blockchain applications, IndustrySonic supports the development and deployment of AI-driven solutions across various industries.
Токеномика и анализ на цената за Industry Sonic (INSN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Industry Sonic (INSN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Industry Sonic (INSN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Industry Sonic (INSN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой INSN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой INSN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на INSN, разгледайте цената в реално време на токените INSN!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
