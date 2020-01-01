Токеномика на Indigo Protocol (INDY) Открийте ключова информация за Indigo Protocol (INDY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Indigo Protocol (INDY) Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Официален уебсайт: https://indigoprotocol.io/ Бяла книга: https://indigoprotocol.io/paper Изследовател на блокове: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Купете INDY сега!

Токеномика и анализ на цената за Indigo Protocol (INDY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Indigo Protocol (INDY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Общо предлагане: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Циркулиращо предлагане: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.33M $ 40.33M $ 40.33M Рекорд за всички времена: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Текуща цена: $ 1.1523 $ 1.1523 $ 1.1523 Научете повече за цената на Indigo Protocol (INDY)

Токеномика на Indigo Protocol (INDY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Indigo Protocol (INDY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INDY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INDY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INDY, разгледайте цената в реално време на токените INDY!

История на цените на Indigo Protocol (INDY) Анализирането на историята на цените на INDY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на INDY сега!

Прогноза за цената за INDY Искате ли да знаете какъв път може да поеме INDY? Нашата страница за прогноза за цената INDY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INDY сега!

