The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. Официален уебсайт: https://www.indexcoop.com/ Бяла книга: https://docs.indexcoop.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab

Токеномика и анализ на цената за Index Cooperative (INDEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Index Cooperative (INDEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.33M $ 12.33M $ 12.33M Рекорд за всички времена: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 Текуща цена: $ 1.233 $ 1.233 $ 1.233 Научете повече за цената на Index Cooperative (INDEX)

Токеномика на Index Cooperative (INDEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Index Cooperative (INDEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INDEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INDEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INDEX, разгледайте цената в реално време на токените INDEX!

История на цените на Index Cooperative (INDEX) Анализирането на историята на цените на INDEX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на INDEX сега!

Прогноза за цената за INDEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме INDEX? Нашата страница за прогноза за цената INDEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INDEX сега!

