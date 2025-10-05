Цената в реално време на WorldAssets днес е 0.6828 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за INC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на INC в MEXC сега.Цената в реално време на WorldAssets днес е 0.6828 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за INC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на INC в MEXC сега.

WorldAssets цена(INC)

1 INC към USD - цена в реално време:

$0.6828
+19.72%1D
USD
WorldAssets (INC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:23 (UTC+8)

Информация за цената за WorldAssets (INC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.5552
24-часов нисък
$ 0.98
24-часов висок

$ 0.5552
$ 0.98
--
--
-7.33%

+19.72%

+582.80%

+582.80%

Цената в реално време за WorldAssets (INC) е$ 0.6828. През последните 24 часа INC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.5552 до най-висока стойност $ 0.98, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INC е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INC има промяна от -7.33% за последния час, +19.72% за 24 часа и +582.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WorldAssets (INC)

--
$ 44.08K
$ 204.84M
--
300,000,000
ETH

Текущата пазарна капитализация на WorldAssets е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 44.08K. Циркулиращото предлагане на INC е --, като общото предлагане е 300000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 204.84M.

История на цените за WorldAssets (INC) USD

Проследете промените в цените за WorldAssets днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.112469+19.72%
30 дни$ +0.5828+582.80%
60 дни$ +0.5828+582.80%
90 дни$ +0.5828+582.80%
WorldAssets Промяна на цената днес

Днес INC регистрира промяна от $ +0.112469 (+19.72%), отразяваща последната му пазарна активност.

WorldAssets 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.5828 (+582.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

WorldAssets 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни INC отбеляза промяна на $ +0.5828 (+582.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

WorldAssets 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.5828 (+582.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на WorldAssets (INC) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за WorldAssets сега.

Какво е WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите WorldAssets инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете INC наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за WorldAssets в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано WorldAssets купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за WorldAssets (USD)

Колко ще струва WorldAssets (INC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от WorldAssets (INC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за WorldAssets.

Проверете прогнозата за цената за WorldAssets сега!

Токеномика на WorldAssets (INC)

Разбирането на токеномиката на WorldAssets (INC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените INC сега!

Как да купя WorldAssets (INC)

Търсите как да купите WorldAssets? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите WorldAssets от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

INC към местни валути

WorldAssets ресурс

За по-задълбочено разбиране на WorldAssets, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на WorldAssets
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно WorldAssets

Колко струва WorldAssets (INC) днес?
Цената в реално време на INC в USD е 0.6828 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на INC към USD?
Текущата цена на INC към USD е $ 0.6828. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на WorldAssets?
Пазарната капитализация за INC е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на INC?
Циркулиращото предлагане на INC е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на INC?
INC постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на INC?
INC достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на INC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за INC е $ 44.08K USD.
Ще се повиши ли INC тази година?
INC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за INC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:23 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за WorldAssets (INC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор INC-към-USD

Сума

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.6828 USD

Търговия на INC

INC/USDT
$0.6828
$0.6828$0.6828
+19.51%

