Информация за Immutable X (IMX) Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Официален уебсайт: https://www.immutable.com/ Бяла книга: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Купете IMX сега!

Токеномика и анализ на цената за Immutable X (IMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Immutable X (IMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Рекорд за всички времена: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.543 $ 0.543 $ 0.543 Научете повече за цената на Immutable X (IMX)

Токеномика на Immutable X (IMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Immutable X (IMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMX, разгледайте цената в реално време на токените IMX!

История на цените на Immutable X (IMX) Анализирането на историята на цените на IMX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IMX сега!

Прогноза за цената за IMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMX? Нашата страница за прогноза за цената IMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMX сега!

