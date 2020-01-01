Токеномика на Immortal Rising 2 (IMT) Открийте ключова информация за Immortal Rising 2 (IMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Immortal Rising 2 (IMT) Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Официален уебсайт: https://immortalrising2.com/ Бяла книга: https://docs.immortalrising2.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Купете IMT сега!

Токеномика и анализ на цената за Immortal Rising 2 (IMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Immortal Rising 2 (IMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Рекорд за всички времена: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Текуща цена: $ 0.004905 $ 0.004905 $ 0.004905 Научете повече за цената на Immortal Rising 2 (IMT)

Токеномика на Immortal Rising 2 (IMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Immortal Rising 2 (IMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMT, разгледайте цената в реално време на токените IMT!

История на цените на Immortal Rising 2 (IMT) Анализирането на историята на цените на IMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IMT сега!

Прогноза за цената за IMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMT? Нашата страница за прогноза за цената IMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMT сега!

