Токеномика на IMGNAI (IMGNAI) Открийте ключова информация за IMGNAI (IMGNAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за IMGNAI (IMGNAI) imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Официален уебсайт: https://imgnai.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0

Токеномика и анализ на цената за IMGNAI (IMGNAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IMGNAI (IMGNAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Рекорд за всички времена: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Текуща цена: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Научете повече за цената на IMGNAI (IMGNAI)

Токеномика на IMGNAI (IMGNAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IMGNAI (IMGNAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMGNAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMGNAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMGNAI, разгледайте цената в реално време на токените IMGNAI!

Как да купя IMGNAI Интересувате се да добавите IMGNAI (IMGNAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IMGNAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на IMGNAI (IMGNAI) Анализирането на историята на цените на IMGNAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IMGNAI сега!

Прогноза за цената за IMGNAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMGNAI? Нашата страница за прогноза за цената IMGNAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMGNAI сега!

