Информация за IMGN Labs (IMGN) Официален уебсайт: https://imgn.org Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Купете IMGN сега!

Токеномика и анализ на цената за IMGN Labs (IMGN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IMGN Labs (IMGN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Рекорд за всички времена: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Текуща цена: $ 0.004043 $ 0.004043 $ 0.004043 Научете повече за цената на IMGN Labs (IMGN)

Токеномика на IMGN Labs (IMGN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IMGN Labs (IMGN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMGN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMGN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMGN, разгледайте цената в реално време на токените IMGN!

Как да купя IMGN Интересувате се да добавите IMGN Labs (IMGN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IMGN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате IMGN в MEXC сега!

История на цените на IMGN Labs (IMGN) Анализирането на историята на цените на IMGN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IMGN сега!

Прогноза за цената за IMGN Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMGN? Нашата страница за прогноза за цената IMGN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMGN сега!

