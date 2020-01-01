Токеномика на Imagen Network (IMAGE) Открийте ключова информация за Imagen Network (IMAGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Imagen Network (IMAGE) Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3. Официален уебсайт: https://imagen.network/ Бяла книга: https://whitepaper.imagen.network/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/EZGB14NYbqMrsw1QKSgfLXKpj8PrnQBXSjWHbwxpvbAy Купете IMAGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Imagen Network (IMAGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Imagen Network (IMAGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Рекорд за всички времена: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001418013349270515 $ 0.001418013349270515 $ 0.001418013349270515 Текуща цена: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Научете повече за цената на Imagen Network (IMAGE)

Токеномика на Imagen Network (IMAGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Imagen Network (IMAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMAGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMAGE, разгледайте цената в реално време на токените IMAGE!

Как да купя IMAGE Интересувате се да добавите Imagen Network (IMAGE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IMAGE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате IMAGE в MEXC сега!

История на цените на Imagen Network (IMAGE) Анализирането на историята на цените на IMAGE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IMAGE сега!

Прогноза за цената за IMAGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMAGE? Нашата страница за прогноза за цената IMAGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMAGE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!