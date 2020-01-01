Токеномика на Inferium AI (IFR) Открийте ключова информация за Inferium AI (IFR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inferium AI (IFR) Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Официален уебсайт: https://inferium.io/ Бяла книга: https://docs.inferium.io/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Купете IFR сега!

Токеномика и анализ на цената за Inferium AI (IFR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inferium AI (IFR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00615 $ 0.00615 $ 0.00615 Научете повече за цената на Inferium AI (IFR)

Токеномика на Inferium AI (IFR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inferium AI (IFR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IFR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IFR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IFR, разгледайте цената в реално време на токените IFR!

Как да купя IFR Интересувате се да добавите Inferium AI (IFR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IFR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате IFR в MEXC сега!

История на цените на Inferium AI (IFR) Анализирането на историята на цените на IFR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IFR сега!

Прогноза за цената за IFR Искате ли да знаете какъв път може да поеме IFR? Нашата страница за прогноза за цената IFR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IFR сега!

