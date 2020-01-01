Токеномика на SPACE ID (ID) Открийте ключова информация за SPACE ID (ID), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SPACE ID (ID) SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Официален уебсайт: https://space.id Бяла книга: https://docs.space.id Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Купете ID сега!

Токеномика и анализ на цената за SPACE ID (ID) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SPACE ID (ID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 179.60M $ 179.60M $ 179.60M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (оценка при пълна реализация): $ 330.40M $ 330.40M $ 330.40M Рекорд за всички времена: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Текуща цена: $ 0.1652 $ 0.1652 $ 0.1652 Научете повече за цената на SPACE ID (ID)

Токеномика на SPACE ID (ID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SPACE ID (ID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ID токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ID токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ID, разгледайте цената в реално време на токените ID!

Как да купя ID Интересувате се да добавите SPACE ID (ID) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ID, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ID в MEXC сега!

История на цените на SPACE ID (ID) Анализирането на историята на цените на ID помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ID сега!

Прогноза за цената за ID Искате ли да знаете какъв път може да поеме ID? Нашата страница за прогноза за цената ID съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ID сега!

