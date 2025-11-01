БорсаDEX+
Цената в реално време на Impossible Cloud Net днес е 0.30679 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ICNT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ICNT в MEXC сега.

Повече за ICNT

ICNTценова информация

Какво представлява ICNT

Бяла книга ICNT

Официален уебсайт на ICNT

Токеномика на ICNT

ICNT ценова прогноза

ICNT История

Ръководство за закупуване за ICNT

Конвертор на валута ICNT във фиат

ICNT спот

ICNT USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Impossible Cloud Net Лого

Impossible Cloud Net цена(ICNT)

1 ICNT към USD - цена в реално време:

$0.30572
-4.27%1D
USD
Impossible Cloud Net (ICNT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:30:19 (UTC+8)

Информация за цената за Impossible Cloud Net (ICNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.1818
24-часов нисък
$ 0.34486
24-часов висок

$ 0.1818
$ 0.34486
--
--
-2.06%

-4.27%

+32.14%

+32.14%

Цената в реално време за Impossible Cloud Net (ICNT) е$ 0.30679. През последните 24 часа ICNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1818 до най-висока стойност $ 0.34486, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ICNT е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ICNT има промяна от -2.06% за последния час, -4.27% за 24 часа и +32.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Impossible Cloud Net (ICNT)

--
$ 580.58K
$ 214.75M
--
700,000,000
700,000,000
BASE

Текущата пазарна капитализация на Impossible Cloud Net е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 580.58K. Циркулиращото предлагане на ICNT е --, като общото предлагане е 700000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 214.75M.

История на цените за Impossible Cloud Net (ICNT) USD

Проследете промените в цените за Impossible Cloud Net днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0136365-4.27%
30 дни$ +0.0632+25.94%
60 дни$ +0.04814+18.61%
90 дни$ +0.07234+30.85%
Impossible Cloud Net Промяна на цената днес

Днес ICNT регистрира промяна от $ -0.0136365 (-4.27%), отразяваща последната му пазарна активност.

Impossible Cloud Net 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0632 (+25.94%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Impossible Cloud Net 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ICNT отбеляза промяна на $ +0.04814 (+18.61%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Impossible Cloud Net 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.07234 (+30.85%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Impossible Cloud Net (ICNT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Impossible Cloud Net сега.

Какво е Impossible Cloud Net (ICNT)

Impossible Cloud Net се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Impossible Cloud Net инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ICNT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Impossible Cloud Net в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Impossible Cloud Net купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Impossible Cloud Net (USD)

Колко ще струва Impossible Cloud Net (ICNT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Impossible Cloud Net (ICNT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Impossible Cloud Net.

Проверете прогнозата за цената за Impossible Cloud Net сега!

Токеномика на Impossible Cloud Net (ICNT)

Разбирането на токеномиката на Impossible Cloud Net (ICNT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ICNT сега!

Как да купя Impossible Cloud Net (ICNT)

Търсите как да купите Impossible Cloud Net? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Impossible Cloud Net от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Impossible Cloud Net ресурс

За по-задълбочено разбиране на Impossible Cloud Net, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Impossible Cloud Net
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Impossible Cloud Net

Колко струва Impossible Cloud Net (ICNT) днес?
Цената в реално време на ICNT в USD е 0.30679 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ICNT към USD?
Текущата цена на ICNT към USD е $ 0.30679. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Impossible Cloud Net?
Пазарната капитализация за ICNT е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ICNT?
Циркулиращото предлагане на ICNT е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ICNT?
ICNT постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ICNT?
ICNT достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на ICNT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ICNT е $ 580.58K USD.
Ще се повиши ли ICNT тази година?
ICNT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ICNT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Impossible Cloud Net (ICNT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

