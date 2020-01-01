Токеномика на Ice Open Network (ICENETWORK) Открийте ключова информация за Ice Open Network (ICENETWORK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Официален уебсайт: https://ice.io Бяла книга: https://ice.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Токеномика и анализ на цената за Ice Open Network (ICENETWORK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ice Open Network (ICENETWORK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.69M $ 40.69M $ 40.69M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Текуща цена: $ 0.006151 $ 0.006151 $ 0.006151 Научете повече за цената на Ice Open Network (ICENETWORK)

Токеномика на Ice Open Network (ICENETWORK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ice Open Network (ICENETWORK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ICENETWORK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ICENETWORK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ICENETWORK, разгледайте цената в реално време на токените ICENETWORK!

Как да купя ICENETWORK Интересувате се да добавите Ice Open Network (ICENETWORK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ICENETWORK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ICENETWORK в MEXC сега!

История на цените на Ice Open Network (ICENETWORK) Анализирането на историята на цените на ICENETWORK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ICENETWORK сега!

Прогноза за цената за ICENETWORK Искате ли да знаете какъв път може да поеме ICENETWORK? Нашата страница за прогноза за цената ICENETWORK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ICENETWORK сега!

