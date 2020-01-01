Токеномика на ICB Network (ICBX) Открийте ключова информация за ICB Network (ICBX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ICB Network (ICBX) ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Официален уебсайт: https://www.icb.network/ Бяла книга: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Изследовател на блокове: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Купете ICBX сега!

Токеномика и анализ на цената за ICB Network (ICBX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ICB Network (ICBX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.22M $ 38.22M $ 38.22M Рекорд за всички времена: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Текуща цена: $ 0.0003822 $ 0.0003822 $ 0.0003822 Научете повече за цената на ICB Network (ICBX)

Токеномика на ICB Network (ICBX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ICB Network (ICBX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ICBX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ICBX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ICBX, разгледайте цената в реално време на токените ICBX!

Как да купя ICBX Интересувате се да добавите ICB Network (ICBX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ICBX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ICBX в MEXC сега!

История на цените на ICB Network (ICBX) Анализирането на историята на цените на ICBX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ICBX сега!

Прогноза за цената за ICBX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ICBX? Нашата страница за прогноза за цената ICBX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ICBX сега!

