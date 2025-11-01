БорсаDEX+
Цената в реално време на iShares Gold Trust днес е 75.17 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за IAUON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на IAUON в MEXC сега.

Повече за IAUON

IAUONценова информация

Какво представлява IAUON

Официален уебсайт на IAUON

Токеномика на IAUON

IAUON ценова прогноза

IAUON История

Ръководство за закупуване за IAUON

Конвертор на валута IAUON във фиат

IAUON спот

iShares Gold Trust Лого

iShares Gold Trust цена(IAUON)

1 IAUON към USD - цена в реално време:

$75.17
-0.58%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:14 (UTC+8)

Информация за цената за iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 74.89
24-часов нисък
$ 76.22
24-часов висок

$ 74.89
$ 76.22
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
-0.77%

-0.58%

-3.44%

-3.44%

Цената в реално време за iShares Gold Trust (IAUON) е$ 75.17. През последните 24 часа IAUON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 74.89 до най-висока стойност $ 76.22, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IAUON е $ 82.53676920433921, а най-ниската цена за всички времена е $ 66.2823140111318.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IAUON има промяна от -0.77% за последния час, -0.58% за 24 часа и -3.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за iShares Gold Trust (IAUON)

No.1180

$ 8.98M
$ 54.73K
$ 8.98M
119.51K
119,508.70704277
ETH

Текущата пазарна капитализация на iShares Gold Trust е $ 8.98M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.73K. Циркулиращото предлагане на IAUON е 119.51K, като общото предлагане е 119508.70704277. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.98M.

История на цените за iShares Gold Trust (IAUON) USD

Проследете промените в цените за iShares Gold Trust днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.4385-0.58%
30 дни$ +2.24+3.07%
60 дни$ +25.17+50.34%
90 дни$ +25.17+50.34%
iShares Gold Trust Промяна на цената днес

Днес IAUON регистрира промяна от $ -0.4385 (-0.58%), отразяваща последната му пазарна активност.

iShares Gold Trust 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +2.24 (+3.07%), което показва краткосрочното представяне на токена.

iShares Gold Trust 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни IAUON отбеляза промяна на $ +25.17 (+50.34%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

iShares Gold Trust 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +25.17 (+50.34%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на iShares Gold Trust (IAUON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за iShares Gold Trust сега.

Какво е iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите iShares Gold Trust инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете IAUON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за iShares Gold Trust в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано iShares Gold Trust купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за iShares Gold Trust (USD)

Колко ще струва iShares Gold Trust (IAUON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от iShares Gold Trust (IAUON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за iShares Gold Trust.

Проверете прогнозата за цената за iShares Gold Trust сега!

Токеномика на iShares Gold Trust (IAUON)

Разбирането на токеномиката на iShares Gold Trust (IAUON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените IAUON сега!

Как да купя iShares Gold Trust (IAUON)

Търсите как да купите iShares Gold Trust? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите iShares Gold Trust от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

IAUON към местни валути

1 iShares Gold Trust(IAUON) към VND
1,978,098.55
1 iShares Gold Trust(IAUON) към AUD
A$114.2584
1 iShares Gold Trust(IAUON) към GBP
57.1292
1 iShares Gold Trust(IAUON) към EUR
64.6462
1 iShares Gold Trust(IAUON) към USD
$75.17
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MYR
RM314.9623
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TRY
3,160.1468
1 iShares Gold Trust(IAUON) към JPY
¥11,576.18
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ARS
ARS$108,783.7689
1 iShares Gold Trust(IAUON) към RUB
6,073.736
1 iShares Gold Trust(IAUON) към INR
6,674.3443
1 iShares Gold Trust(IAUON) към IDR
Rp1,252,832.8322
1 iShares Gold Trust(IAUON) към PHP
4,412.479
1 iShares Gold Trust(IAUON) към EGP
￡E.3,551.0308
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BRL
R$403.6629
1 iShares Gold Trust(IAUON) към CAD
C$105.238
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BDT
9,194.7944
1 iShares Gold Trust(IAUON) към NGN
108,783.7689
1 iShares Gold Trust(IAUON) към COP
$290,231.37
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ZAR
R.1,301.9444
1 iShares Gold Trust(IAUON) към UAH
3,153.3815
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TZS
T.Sh.185,147.4685
1 iShares Gold Trust(IAUON) към VES
Bs16,612.57
1 iShares Gold Trust(IAUON) към CLP
$70,810.14
1 iShares Gold Trust(IAUON) към PKR
Rs21,114.5013
1 iShares Gold Trust(IAUON) към KZT
39,835.5898
1 iShares Gold Trust(IAUON) към THB
฿2,433.2529
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TWD
NT$2,312.2292
1 iShares Gold Trust(IAUON) към AED
د.إ275.8739
1 iShares Gold Trust(IAUON) към CHF
Fr60.136
1 iShares Gold Trust(IAUON) към HKD
HK$584.0709
1 iShares Gold Trust(IAUON) към AMD
֏28,767.559
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MAD
.د.م695.3225
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MXN
$1,394.4035
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SAR
ريال281.8875
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ETB
Br11,592.7174
1 iShares Gold Trust(IAUON) към KES
KSh9,711.2123
1 iShares Gold Trust(IAUON) към JOD
د.أ53.29553
1 iShares Gold Trust(IAUON) към PLN
277.3773
1 iShares Gold Trust(IAUON) към RON
лв330.748
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SEK
kr713.3633
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BGN
лв127.0373
1 iShares Gold Trust(IAUON) към HUF
Ft25,275.1608
1 iShares Gold Trust(IAUON) към CZK
1,585.3353
1 iShares Gold Trust(IAUON) към KWD
د.ك23.00202
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ILS
244.3025
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BOB
Bs519.4247
1 iShares Gold Trust(IAUON) към AZN
127.789
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TJS
SM692.3157
1 iShares Gold Trust(IAUON) към GEL
203.7107
1 iShares Gold Trust(IAUON) към AOA
Kz68,900.0703
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BHD
.د.ب28.26392
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BMD
$75.17
1 iShares Gold Trust(IAUON) към DKK
kr486.3499
1 iShares Gold Trust(IAUON) към HNL
L1,978.4744
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MUR
3,438.2758
1 iShares Gold Trust(IAUON) към NAD
$1,298.9376
1 iShares Gold Trust(IAUON) към NOK
kr760.7204
1 iShares Gold Trust(IAUON) към NZD
$130.7958
1 iShares Gold Trust(IAUON) към PAB
B/.75.17
1 iShares Gold Trust(IAUON) към PGK
K316.4657
1 iShares Gold Trust(IAUON) към QAR
ر.ق273.6188
1 iShares Gold Trust(IAUON) към RSD
дин.7,637.272
1 iShares Gold Trust(IAUON) към UZS
soʻm905,662.4423
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ALL
L6,299.9977
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ANG
ƒ134.5543
1 iShares Gold Trust(IAUON) към AWG
ƒ135.306
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BBD
$150.34
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BAM
KM126.2856
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BIF
Fr222,352.86
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BND
$97.721
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BSD
$75.17
1 iShares Gold Trust(IAUON) към JMD
$12,076.8122
1 iShares Gold Trust(IAUON) към KHR
301,887.2302
1 iShares Gold Trust(IAUON) към KMF
Fr32,022.42
1 iShares Gold Trust(IAUON) към LAK
1,634,130.4021
1 iShares Gold Trust(IAUON) към LKR
රු22,910.3126
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MDL
L1,270.373
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MGA
Ar338,603.265
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MOP
P602.1117
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MVR
1,150.101
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MWK
MK130,503.3887
1 iShares Gold Trust(IAUON) към MZN
MT4,803.363
1 iShares Gold Trust(IAUON) към NPR
रु10,672.6366
1 iShares Gold Trust(IAUON) към PYG
533,105.64
1 iShares Gold Trust(IAUON) към RWF
Fr109,222.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SBD
$618.6491
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SCR
1,050.1249
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SRD
$2,894.045
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SVC
$657.7375
1 iShares Gold Trust(IAUON) към SZL
L1,304.1995
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TMT
m263.095
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TND
د.ت220.77429
1 iShares Gold Trust(IAUON) към TTD
$508.9009
1 iShares Gold Trust(IAUON) към UGX
Sh261,892.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) към XAF
Fr42,696.56
1 iShares Gold Trust(IAUON) към XCD
$202.959
1 iShares Gold Trust(IAUON) към XOF
Fr42,696.56
1 iShares Gold Trust(IAUON) към XPF
Fr7,742.51
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BWP
P1,010.2848
1 iShares Gold Trust(IAUON) към BZD
$151.0917
1 iShares Gold Trust(IAUON) към CVE
$7,162.9493
1 iShares Gold Trust(IAUON) към DJF
Fr13,380.26
1 iShares Gold Trust(IAUON) към DOP
$4,817.6453
1 iShares Gold Trust(IAUON) към DZD
د.ج9,768.3415
1 iShares Gold Trust(IAUON) към FJD
$169.8842
1 iShares Gold Trust(IAUON) към GNF
Fr653,603.15
1 iShares Gold Trust(IAUON) към GTQ
Q576.5539
1 iShares Gold Trust(IAUON) към GYD
$15,742.1014
1 iShares Gold Trust(IAUON) към ISK
kr9,396.25

iShares Gold Trust ресурс

За по-задълбочено разбиране на iShares Gold Trust, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на iShares Gold Trust
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно iShares Gold Trust

Колко струва iShares Gold Trust (IAUON) днес?
Цената в реално време на IAUON в USD е 75.17 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на IAUON към USD?
Текущата цена на IAUON към USD е $ 75.17. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на iShares Gold Trust?
Пазарната капитализация за IAUON е $ 8.98M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на IAUON?
Циркулиращото предлагане на IAUON е 119.51K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на IAUON?
IAUON постигна ATH цена от 82.53676920433921 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на IAUON?
IAUON достигна ATL цена от 66.2823140111318 USD.
Какъв е обемът на търговията на IAUON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за IAUON е $ 54.73K USD.
Ще се повиши ли IAUON тази година?
IAUON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за IAUON за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за iShares Gold Trust (IAUON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор IAUON-към-USD

Сума

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.17 USD

Търговия на IAUON

IAUON/USDT
$75.17
$75.17$75.17
-0.54%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

