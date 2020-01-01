Токеномика на Hyve (HYVE) Открийте ключова информация за Hyve (HYVE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hyve (HYVE) HYVE is a blockchain-based freelancing platform that allows both employers and freelancers to work together in a safe way. We offer the most secure marketplace for people to browse profiles of freelancer candidates and hire them, as the payments are always escrowed, furthermore all the payments are instant. HYVE can also be used by service providers who are looking to offer their services through a marketplace, making it both easy and safe to find new clients. On top of that, HYVE has the lowest fees out of all freelance platforms, more collaboration methods, built-in dispute system and even management tools to make handling employees and contractors an easy feat. Официален уебсайт: https://hyve.works Бяла книга: https://hyve.works/static/media/whitepaper.cf4ae242.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xd794DD1CAda4cf79C9EebaAb8327a1B0507ef7d4 Купете HYVE сега!

Токеномика и анализ на цената за Hyve (HYVE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hyve (HYVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 150.54K $ 150.54K $ 150.54K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 587.00K $ 587.00K $ 587.00K Рекорд за всички времена: $ 0.4274 $ 0.4274 $ 0.4274 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005477870837533801 $ 0.005477870837533801 $ 0.005477870837533801 Текуща цена: $ 0.00587 $ 0.00587 $ 0.00587 Научете повече за цената на Hyve (HYVE)

Токеномика на Hyve (HYVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hyve (HYVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HYVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HYVE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HYVE, разгледайте цената в реално време на токените HYVE!

