Токеномика на Hyperlane (HYPER) Открийте ключова информация за Hyperlane (HYPER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hyperlane (HYPER) Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Официален уебсайт: https://hyperlane.xyz/ Бяла книга: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Купете HYPER сега!

Токеномика и анализ на цената за Hyperlane (HYPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hyperlane (HYPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 69.17M $ 69.17M $ 69.17M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 175.20M $ 175.20M $ 175.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 394.81M $ 394.81M $ 394.81M Рекорд за всички времена: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Текуща цена: $ 0.39481 $ 0.39481 $ 0.39481 Научете повече за цената на Hyperlane (HYPER)

Токеномика на Hyperlane (HYPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hyperlane (HYPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HYPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HYPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HYPER, разгледайте цената в реално време на токените HYPER!

Как да купя HYPER Интересувате се да добавите Hyperlane (HYPER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HYPER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HYPER в MEXC сега!

История на цените на Hyperlane (HYPER) Анализирането на историята на цените на HYPER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HYPER сега!

Прогноза за цената за HYPER Искате ли да знаете какъв път може да поеме HYPER? Нашата страница за прогноза за цената HYPER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HYPER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!