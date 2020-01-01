Токеномика на HyperCycle (HYPC) Открийте ключова информация за HyperCycle (HYPC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET's Proof of Reputation system. Официален уебсайт: https://www.hypercycle.ai/ Бяла книга: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4

Токеномика и анализ на цената за HyperCycle (HYPC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HyperCycle (HYPC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Общо предлагане: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Циркулиращо предлагане: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 82.03M $ 82.03M $ 82.03M Рекорд за всички времена: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Текуща цена: $ 0.0382 $ 0.0382 $ 0.0382 Научете повече за цената на HyperCycle (HYPC)

Токеномика на HyperCycle (HYPC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HyperCycle (HYPC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HYPC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HYPC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HYPC, разгледайте цената в реално време на токените HYPC!

Интересувате се да добавите HyperCycle (HYPC) към портфейла си?

История на цените на HyperCycle (HYPC) Анализирането на историята на цените на HYPC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HYPC сега!

Прогноза за цената за HYPC Искате ли да знаете какъв път може да поеме HYPC? Нашата страница за прогноза за цената HYPC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HYPC сега!

