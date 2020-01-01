Токеномика на Honeyland (HXD) Открийте ключова информация за Honeyland (HXD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Honeyland (HXD) Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Официален уебсайт: https://honey.land/ Бяла книга: https://docs.honey.land/hc/en/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug Купете HXD сега!

Токеномика и анализ на цената за Honeyland (HXD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Honeyland (HXD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002983921944491519 $ 0.002983921944491519 $ 0.002983921944491519 Текуща цена: $ 0.003716 $ 0.003716 $ 0.003716 Научете повече за цената на Honeyland (HXD)

Токеномика на Honeyland (HXD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Honeyland (HXD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HXD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HXD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HXD, разгледайте цената в реално време на токените HXD!

