Информация за Hivello (HVLO) Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Официален уебсайт: https://hivello.com Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Купете HVLO сега!

Токеномика и анализ на цената за Hivello (HVLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hivello (HVLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 507.54K $ 507.54K $ 507.54K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Рекорд за всички времена: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Текуща цена: $ 0.0004681 $ 0.0004681 $ 0.0004681 Научете повече за цената на Hivello (HVLO)

Токеномика на Hivello (HVLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hivello (HVLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HVLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HVLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HVLO, разгледайте цената в реално време на токените HVLO!

Как да купя HVLO Интересувате се да добавите Hivello (HVLO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HVLO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HVLO в MEXC сега!

История на цените на Hivello (HVLO) Анализирането на историята на цените на HVLO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HVLO сега!

Прогноза за цената за HVLO Искате ли да знаете какъв път може да поеме HVLO? Нашата страница за прогноза за цената HVLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HVLO сега!

