Информация за Hund on Sol (HUND) HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Официален уебсайт: https://hundonsol.com/ Бяла книга: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Купете HUND сега!

Токеномика и анализ на цената за Hund on Sol (HUND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hund on Sol (HUND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 767.07K $ 767.07K $ 767.07K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Текуща цена: $ 0.001918 $ 0.001918 $ 0.001918 Научете повече за цената на Hund on Sol (HUND)

Токеномика на Hund on Sol (HUND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hund on Sol (HUND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HUND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HUND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HUND, разгледайте цената в реално време на токените HUND!

Как да купя HUND Интересувате се да добавите Hund on Sol (HUND) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HUND, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HUND в MEXC сега!

История на цените на Hund on Sol (HUND) Анализирането на историята на цените на HUND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HUND сега!

Прогноза за цената за HUND Искате ли да знаете какъв път може да поеме HUND? Нашата страница за прогноза за цената HUND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HUND сега!

