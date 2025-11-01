БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на HUMP AI днес е 0.000033 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HUMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HUMP в MEXC сега.

Повече за HUMP

HUMPценова информация

Какво представлява HUMP

Бяла книга HUMP

Официален уебсайт на HUMP

Токеномика на HUMP

HUMP ценова прогноза

HUMP История

Ръководство за закупуване за HUMP

Конвертор на валута HUMP във фиат

HUMP спот

HUMP AI Лого

HUMP AI цена(HUMP)

1 HUMP към USD - цена в реално време:

$0.000033
-5.71%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:59:47 (UTC+8)

Информация за цената за HUMP AI (HUMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00003
24-часов нисък
$ 0.000044
24-часов висок

$ 0.00003
$ 0.000044
--
--
-5.72%

-5.71%

+22.22%

+22.22%

Цената в реално време за HUMP AI (HUMP) е$ 0.000033. През последните 24 часа HUMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003 до най-висока стойност $ 0.000044, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HUMP е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HUMP има промяна от -5.72% за последния час, -5.71% за 24 часа и +22.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HUMP AI (HUMP)

----

$ 9.52K
$ 9.52K$ 9.52K

$ 165.00K
$ 165.00K$ 165.00K

----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на HUMP AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 9.52K. Циркулиращото предлагане на HUMP е --, като общото предлагане е 5000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 165.00K.

История на цените за HUMP AI (HUMP) USD

Проследете промените в цените за HUMP AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000002-5.71%
30 дни$ -0.000007-17.50%
60 дни$ -0.024967-99.87%
90 дни$ -0.024967-99.87%
HUMP AI Промяна на цената днес

Днес HUMP регистрира промяна от $ -0.000002 (-5.71%), отразяваща последната му пазарна активност.

HUMP AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000007 (-17.50%), което показва краткосрочното представяне на токена.

HUMP AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни HUMP отбеляза промяна на $ -0.024967 (-99.87%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

HUMP AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.024967 (-99.87%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на HUMP AI (HUMP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за HUMP AI сега.

Какво е HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите HUMP AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете HUMP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за HUMP AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано HUMP AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за HUMP AI (USD)

Колко ще струва HUMP AI (HUMP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от HUMP AI (HUMP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за HUMP AI.

Проверете прогнозата за цената за HUMP AI сега!

Токеномика на HUMP AI (HUMP)

Разбирането на токеномиката на HUMP AI (HUMP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HUMP сега!

Как да купя HUMP AI (HUMP)

Търсите как да купите HUMP AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите HUMP AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

HUMP към местни валути

HUMP AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на HUMP AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на HUMP AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно HUMP AI

Колко струва HUMP AI (HUMP) днес?
Цената в реално време на HUMP в USD е 0.000033 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HUMP към USD?
Текущата цена на HUMP към USD е $ 0.000033. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на HUMP AI?
Пазарната капитализация за HUMP е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HUMP?
Циркулиращото предлагане на HUMP е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HUMP?
HUMP постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HUMP?
HUMP достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на HUMP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HUMP е $ 9.52K USD.
Ще се повиши ли HUMP тази година?
HUMP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HUMP за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за HUMP AI (HUMP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

