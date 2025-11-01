Какво е HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите HUMP AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете HUMP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за HUMP AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано HUMP AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Токеномика на HUMP AI (HUMP)

Разбирането на токеномиката на HUMP AI (HUMP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HUMP сега!

HUMP AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на HUMP AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно HUMP AI Колко струва HUMP AI (HUMP) днес? Цената в реално време на HUMP в USD е 0.000033 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на HUMP към USD? $ 0.000033 . Проверете Текущата цена на HUMP към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на HUMP AI? Пазарната капитализация за HUMP е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на HUMP? Циркулиращото предлагане на HUMP е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HUMP? HUMP постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HUMP? HUMP достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на HUMP? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HUMP е $ 9.52K USD . Ще се повиши ли HUMP тази година? HUMP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HUMP за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за HUMP AI (HUMP)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

