Информация за Huma Finance (HUMA) Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Официален уебсайт: https://huma.finance/ Бяла книга: https://docs.huma.finance Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Купете HUMA сега!

Токеномика и анализ на цената за Huma Finance (HUMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Huma Finance (HUMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.39M $ 57.39M $ 57.39M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (оценка при пълна реализация): $ 331.10M $ 331.10M $ 331.10M Рекорд за всички времена: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 Текуща цена: $ 0.03311 $ 0.03311 $ 0.03311 Научете повече за цената на Huma Finance (HUMA)

Токеномика на Huma Finance (HUMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Huma Finance (HUMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HUMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HUMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HUMA, разгледайте цената в реално време на токените HUMA!

Как да купя HUMA Интересувате се да добавите Huma Finance (HUMA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HUMA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HUMA в MEXC сега!

История на цените на Huma Finance (HUMA) Анализирането на историята на цените на HUMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HUMA сега!

Прогноза за цената за HUMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме HUMA? Нашата страница за прогноза за цената HUMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HUMA сега!

