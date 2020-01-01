Токеномика на HashKey Platform (HSK) Открийте ключова информация за HashKey Platform (HSK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HashKey Platform (HSK) HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Официален уебсайт: https://group.hashkey.com/en/hsk Бяла книга: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Купете HSK сега!

Токеномика и анализ на цената за HashKey Platform (HSK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HashKey Platform (HSK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 128.14M $ 128.14M $ 128.14M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 249.98M $ 249.98M $ 249.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 512.60M $ 512.60M $ 512.60M Рекорд за всички времена: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Текуща цена: $ 0.5126 $ 0.5126 $ 0.5126 Научете повече за цената на HashKey Platform (HSK)

Токеномика на HashKey Platform (HSK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HashKey Platform (HSK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HSK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HSK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HSK, разгледайте цената в реално време на токените HSK!

История на цените на HashKey Platform (HSK) Анализирането на историята на цените на HSK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HSK сега!

Прогноза за цената за HSK Искате ли да знаете какъв път може да поеме HSK? Нашата страница за прогноза за цената HSK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HSK сега!

