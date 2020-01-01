Токеномика на Holo Token (HOT) Открийте ключова информация за Holo Token (HOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Holo Token (HOT) Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Официален уебсайт: https://holochain.org/ Бяла книга: https://holo.host/whitepapers/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Купете HOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Holo Token (HOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Holo Token (HOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 175.93M $ 175.93M $ 175.93M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 175.02B $ 175.02B $ 175.02B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Текуща цена: $ 0.0010052 $ 0.0010052 $ 0.0010052 Научете повече за цената на Holo Token (HOT)

Токеномика на Holo Token (HOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Holo Token (HOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOT, разгледайте цената в реално време на токените HOT!

Как да купя HOT Интересувате се да добавите Holo Token (HOT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HOT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HOT в MEXC сега!

История на цените на Holo Token (HOT) Анализирането на историята на цените на HOT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOT сега!

Прогноза за цената за HOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOT? Нашата страница за прогноза за цената HOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOT сега!

