Информация за Hosky Token (HOSKY) Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Официален уебсайт: https://hosky.io/ Бяла книга: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Изследовател на блокове: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Купете HOSKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Hosky Token (HOSKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hosky Token (HOSKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.99M $ 16.99M $ 16.99M Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 74.52M $ 74.52M $ 74.52M Рекорд за всички времена: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Текуща цена: $ 0.000000074519 $ 0.000000074519 $ 0.000000074519 Научете повече за цената на Hosky Token (HOSKY)

Токеномика на Hosky Token (HOSKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hosky Token (HOSKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOSKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOSKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOSKY, разгледайте цената в реално време на токените HOSKY!

История на цените на Hosky Token (HOSKY) Анализирането на историята на цените на HOSKY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOSKY сега!

Прогноза за цената за HOSKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOSKY? Нашата страница за прогноза за цената HOSKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOSKY сега!

