Токеномика на Hosico cat (HOSICO) Открийте ключова информация за Hosico cat (HOSICO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hosico cat (HOSICO) A cat meme token on SOLANA. Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Купете HOSICO сега!

Токеномика и анализ на цената за Hosico cat (HOSICO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hosico cat (HOSICO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Рекорд за всички времена: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 Текуща цена: $ 0.01751 $ 0.01751 $ 0.01751 Научете повече за цената на Hosico cat (HOSICO)

Токеномика на Hosico cat (HOSICO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hosico cat (HOSICO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOSICO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOSICO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOSICO, разгледайте цената в реално време на токените HOSICO!

Как да купя HOSICO Интересувате се да добавите Hosico cat (HOSICO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HOSICO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HOSICO в MEXC сега!

История на цените на Hosico cat (HOSICO) Анализирането на историята на цените на HOSICO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOSICO сега!

Прогноза за цената за HOSICO Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOSICO? Нашата страница за прогноза за цената HOSICO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOSICO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!