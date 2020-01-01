Токеномика на HOPR Token (HOPR) Открийте ключова информация за HOPR Token (HOPR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HOPR Token (HOPR) HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Официален уебсайт: https://hoprnet.org/ Бяла книга: https://docs.hoprnet.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Купете HOPR сега!

Токеномика и анализ на цената за HOPR Token (HOPR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HOPR Token (HOPR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.79M $ 21.79M $ 21.79M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.87M $ 63.87M $ 63.87M Рекорд за всички времена: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Текуща цена: $ 0.06387 $ 0.06387 $ 0.06387 Научете повече за цената на HOPR Token (HOPR)

Токеномика на HOPR Token (HOPR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HOPR Token (HOPR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOPR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOPR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOPR, разгледайте цената в реално време на токените HOPR!

Как да купя HOPR Интересувате се да добавите HOPR Token (HOPR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HOPR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HOPR в MEXC сега!

История на цените на HOPR Token (HOPR) Анализирането на историята на цените на HOPR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOPR сега!

Прогноза за цената за HOPR Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOPR? Нашата страница за прогноза за цената HOPR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOPR сега!

