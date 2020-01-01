Токеномика на Hooked Protocol (HOOK) Открийте ключова информация за Hooked Protocol (HOOK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hooked Protocol (HOOK) Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Официален уебсайт: https://hooked.io/ Бяла книга: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Купете HOOK сега!

Токеномика и анализ на цената за Hooked Protocol (HOOK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hooked Protocol (HOOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.80M $ 28.80M $ 28.80M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 255.58M $ 255.58M $ 255.58M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Текуща цена: $ 0.11268 $ 0.11268 $ 0.11268 Научете повече за цената на Hooked Protocol (HOOK)

Токеномика на Hooked Protocol (HOOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hooked Protocol (HOOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOOK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOOK, разгледайте цената в реално време на токените HOOK!

Как да купя HOOK Интересувате се да добавите Hooked Protocol (HOOK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HOOK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HOOK в MEXC сега!

История на цените на Hooked Protocol (HOOK) Анализирането на историята на цените на HOOK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOOK сега!

Прогноза за цената за HOOK Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOOK? Нашата страница за прогноза за цената HOOK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOOK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!