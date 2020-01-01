Токеномика на Hooked Protocol (HOOK)
Информация за Hooked Protocol (HOOK)
Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.
Токеномика и анализ на цената за Hooked Protocol (HOOK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hooked Protocol (HOOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Hooked Protocol (HOOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Hooked Protocol (HOOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой HOOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой HOOK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOOK, разгледайте цената в реално време на токените HOOK!
История на цените на Hooked Protocol (HOOK)
Анализирането на историята на цените на HOOK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за HOOK
Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOOK? Нашата страница за прогноза за цената HOOK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
