Токеномика на Robinhood xStock (HOODX)

Токеномика на Robinhood xStock (HOODX)

Открийте ключова информация за Robinhood xStock (HOODX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:25:30 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Robinhood xStock (HOODX)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Robinhood xStock (HOODX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M
Общо предлагане:
$ 31.00K
$ 31.00K$ 31.00K
Циркулиращо предлагане:
$ 31.00K
$ 31.00K$ 31.00K
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M
Рекорд за всички времена:
$ 699.99
$ 699.99$ 699.99
Най-ниска стойност за целия период:
$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168
Текуща цена:
$ 120.4
$ 120.4$ 120.4

Информация за Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Официален уебсайт:
https://assets.backed.fi/products/robinhood-xstock
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/XsvNBAYkrDRNhA7wPHQfX3ZUXZyZLdnCQDfHZ56bzpg

Токеномика на Robinhood xStock (HOODX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Robinhood xStock (HOODX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой HOODX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой HOODX токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOODX, разгледайте цената в реално време на токените HOODX!

Как да купя HOODX

Интересувате се да добавите Robinhood xStock (HOODX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HOODX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Robinhood xStock (HOODX)

Анализирането на историята на цените на HOODX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за HOODX

Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOODX? Нашата страница за прогноза за цената HOODX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност