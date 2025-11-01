Какво е Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Токеномика на Robinhood xStock (HOODX)

Разбирането на токеномиката на Robinhood xStock (HOODX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HOODX сега!

Как да купя Robinhood xStock (HOODX)

Търсите как да купите Robinhood xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Robinhood xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Robinhood xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Robinhood xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Robinhood xStock Колко струва Robinhood xStock (HOODX) днес? Цената в реално време на HOODX в USD е 145.88 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на HOODX към USD? $ 145.88 . Проверете Текущата цена на HOODX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Robinhood xStock? Пазарната капитализация за HOODX е $ 4.52M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на HOODX? Циркулиращото предлагане на HOODX е 31.00K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HOODX? HOODX постигна ATH цена от 153.08036045849482 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HOODX? HOODX достигна ATL цена от 91.00407335090168 USD . Какъв е обемът на търговията на HOODX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HOODX е $ 59.14K USD . Ще се повиши ли HOODX тази година? HOODX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HOODX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Robinhood xStock (HOODX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

