Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Robinhood xStock днес е 145.88 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HOODX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HOODX в MEXC сега.

Повече за HOODX

HOODXценова информация

Какво представлява HOODX

Официален уебсайт на HOODX

Токеномика на HOODX

HOODX ценова прогноза

HOODX История

Ръководство за закупуване за HOODX

Конвертор на валута HOODX във фиат

HOODX спот

Robinhood xStock цена(HOODX)

$145.81
$145.81$145.81
-1.30%1D
Robinhood xStock (HOODX) Ценова графика на живо
Информация за цената за Robinhood xStock (HOODX) (USD)

$ 137.61
$ 137.61$ 137.61
$ 150.2
$ 150.2$ 150.2
$ 137.61
$ 137.61$ 137.61

$ 150.2
$ 150.2$ 150.2

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-1.18%

-1.30%

+5.07%

+5.07%

Цената в реално време за Robinhood xStock (HOODX) е$ 145.88. През последните 24 часа HOODX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 137.61 до най-висока стойност $ 150.2, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOODX е $ 153.08036045849482, а най-ниската цена за всички времена е $ 91.00407335090168.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOODX има промяна от -1.18% за последния час, -1.30% за 24 часа и +5.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Robinhood xStock (HOODX)

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 59.14K
$ 59.14K$ 59.14K

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

31.00K
31.00K 31.00K

30,999.84618989
30,999.84618989 30,999.84618989

Текущата пазарна капитализация на Robinhood xStock е $ 4.52M, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.14K. Циркулиращото предлагане на HOODX е 31.00K, като общото предлагане е 30999.84618989. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.52M.

История на цените за Robinhood xStock (HOODX) USD

Проследете промените в цените за Robinhood xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.9205-1.30%
30 дни$ +6.68+4.79%
60 дни$ +42.26+40.78%
90 дни$ +46.62+46.96%
Robinhood xStock Промяна на цената днес

Днес HOODX регистрира промяна от $ -1.9205 (-1.30%), отразяваща последната му пазарна активност.

Robinhood xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +6.68 (+4.79%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Robinhood xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни HOODX отбеляза промяна на $ +42.26 (+40.78%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Robinhood xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +46.62 (+46.96%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Robinhood xStock (HOODX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Robinhood xStock сега.

Какво е Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Robinhood xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете HOODX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Robinhood xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Robinhood xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Robinhood xStock (USD)

Колко ще струва Robinhood xStock (HOODX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Robinhood xStock (HOODX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Robinhood xStock.

Проверете прогнозата за цената за Robinhood xStock сега!

Токеномика на Robinhood xStock (HOODX)

Разбирането на токеномиката на Robinhood xStock (HOODX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HOODX сега!

Как да купя Robinhood xStock (HOODX)

Търсите как да купите Robinhood xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Robinhood xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Robinhood xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Robinhood xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Robinhood xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Robinhood xStock

Колко струва Robinhood xStock (HOODX) днес?
Цената в реално време на HOODX в USD е 145.88 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HOODX към USD?
Текущата цена на HOODX към USD е $ 145.88. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Robinhood xStock?
Пазарната капитализация за HOODX е $ 4.52M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HOODX?
Циркулиращото предлагане на HOODX е 31.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HOODX?
HOODX постигна ATH цена от 153.08036045849482 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HOODX?
HOODX достигна ATL цена от 91.00407335090168 USD.
Какъв е обемът на търговията на HOODX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HOODX е $ 59.14K USD.
Ще се повиши ли HOODX тази година?
HOODX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HOODX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Robinhood xStock (HOODX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

