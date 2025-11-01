БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Robinhood Markets днес е 145.48 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HOODON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HOODON в MEXC сега.

Повече за HOODON

HOODONценова информация

Какво представлява HOODON

Официален уебсайт на HOODON

Токеномика на HOODON

HOODON ценова прогноза

HOODON История

Ръководство за закупуване за HOODON

Конвертор на валута HOODON във фиат

HOODON спот

Robinhood Markets Лого

Robinhood Markets цена(HOODON)

1 HOODON към USD - цена в реално време:

$145.48
-1.57%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:51 (UTC+8)

Информация за цената за Robinhood Markets (HOODON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 137.41
24-часов нисък
$ 150.44
24-часов висок

$ 137.41
$ 150.44
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
-1.85%

-1.56%

+4.51%

+4.51%

Цената в реално време за Robinhood Markets (HOODON) е$ 145.48. През последните 24 часа HOODON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 137.41 до най-висока стойност $ 150.44, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOODON е $ 152.93948357313678, а най-ниската цена за всички времена е $ 96.19355397433952.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOODON има промяна от -1.85% за последния час, -1.56% за 24 часа и +4.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Robinhood Markets (HOODON)

No.2562

$ 463.30K
$ 57.50K
$ 463.30K
3.18K
3,184.65931446
ETH

Текущата пазарна капитализация на Robinhood Markets е $ 463.30K, като 24-часовият обем на търговията е $ 57.50K. Циркулиращото предлагане на HOODON е 3.18K, като общото предлагане е 3184.65931446. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 463.30K.

История на цените за Robinhood Markets (HOODON) USD

Проследете промените в цените за Robinhood Markets днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.3205-1.56%
30 дни$ +6.73+4.85%
60 дни$ +65.48+81.85%
90 дни$ +65.48+81.85%
Robinhood Markets Промяна на цената днес

Днес HOODON регистрира промяна от $ -2.3205 (-1.56%), отразяваща последната му пазарна активност.

Robinhood Markets 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +6.73 (+4.85%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Robinhood Markets 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни HOODON отбеляза промяна на $ +65.48 (+81.85%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Robinhood Markets 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +65.48 (+81.85%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Robinhood Markets (HOODON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Robinhood Markets сега.

Какво е Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Robinhood Markets инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете HOODON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Robinhood Markets в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Robinhood Markets купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Robinhood Markets (USD)

Колко ще струва Robinhood Markets (HOODON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Robinhood Markets (HOODON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Robinhood Markets.

Проверете прогнозата за цената за Robinhood Markets сега!

Токеномика на Robinhood Markets (HOODON)

Разбирането на токеномиката на Robinhood Markets (HOODON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HOODON сега!

Как да купя Robinhood Markets (HOODON)

Търсите как да купите Robinhood Markets? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Robinhood Markets от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Robinhood Markets ресурс

За по-задълбочено разбиране на Robinhood Markets, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Robinhood Markets
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Robinhood Markets

Колко струва Robinhood Markets (HOODON) днес?
Цената в реално време на HOODON в USD е 145.48 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HOODON към USD?
Текущата цена на HOODON към USD е $ 145.48. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Robinhood Markets?
Пазарната капитализация за HOODON е $ 463.30K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HOODON?
Циркулиращото предлагане на HOODON е 3.18K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HOODON?
HOODON постигна ATH цена от 152.93948357313678 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HOODON?
HOODON достигна ATL цена от 96.19355397433952 USD.
Какъв е обемът на търговията на HOODON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HOODON е $ 57.50K USD.
Ще се повиши ли HOODON тази година?
HOODON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HOODON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Robinhood Markets (HOODON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

