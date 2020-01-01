Токеномика на Hivemapper (HONEY) Открийте ключова информация за Hivemapper (HONEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hivemapper (HONEY) Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Официален уебсайт: https://hivemapper.com/ Бяла книга: https://docs.hivemapper.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Купете HONEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Hivemapper (HONEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hivemapper (HONEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 90.96M $ 90.96M $ 90.96M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.58B $ 4.58B $ 4.58B FDV (оценка при пълна реализация): $ 198.60M $ 198.60M $ 198.60M Рекорд за всички времена: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Текуща цена: $ 0.01986 $ 0.01986 $ 0.01986 Научете повече за цената на Hivemapper (HONEY)

Токеномика на Hivemapper (HONEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hivemapper (HONEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HONEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HONEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HONEY, разгледайте цената в реално време на токените HONEY!

История на цените на Hivemapper (HONEY) Анализирането на историята на цените на HONEY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HONEY сега!

Прогноза за цената за HONEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HONEY? Нашата страница за прогноза за цената HONEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HONEY сега!

