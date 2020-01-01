Токеномика на Defi App (HOME) Открийте ключова информация за Defi App (HOME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Defi App (HOME) Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Официален уебсайт: https://defi.app Бяла книга: https://docs.defi.app/knowledge-base Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Купете HOME сега!

Токеномика и анализ на цената за Defi App (HOME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Defi App (HOME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 101.13M Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.72B FDV (оценка при пълна реализация): $ 371.80M Рекорд за всички времена: $ 0.05334 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.017889405692103334 Текуща цена: $ 0.03718

Токеномика на Defi App (HOME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Defi App (HOME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

История на цените на Defi App (HOME) Анализирането на историята на цените на HOME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOME сега!

Прогноза за цената за HOME Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOME? Нашата страница за прогноза за цената HOME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOME сега!

