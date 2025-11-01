Какво е Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Токеномика на Holoworld AI (HOLO)

Разбирането на токеномиката на Holoworld AI (HOLO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HOLO сега!

Holoworld AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Holoworld AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Holoworld AI Колко струва Holoworld AI (HOLO) днес? Цената в реално време на HOLO в USD е 0.1221 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на HOLO към USD? $ 0.1221 . Проверете Текущата цена на HOLO към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Holoworld AI? Пазарната капитализация за HOLO е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на HOLO? Циркулиращото предлагане на HOLO е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HOLO? HOLO постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HOLO? HOLO достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на HOLO? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HOLO е $ 187.26K USD . Ще се повиши ли HOLO тази година? HOLO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HOLO за по-задълбочен анализ.

