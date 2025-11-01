БорсаDEX+
Цената в реално време на Holoworld AI днес е 0.1221 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HOLO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HOLO в MEXC сега.

$0.1222
-3.70%1D
Holoworld AI (HOLO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:47 (UTC+8)

Информация за цената за Holoworld AI (HOLO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.1176
24-часов нисък
$ 0.1288
24-часов висок

$ 0.1176
$ 0.1288
--
--
-3.02%

-3.69%

-11.72%

-11.72%

Цената в реално време за Holoworld AI (HOLO) е$ 0.1221. През последните 24 часа HOLO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1176 до най-висока стойност $ 0.1288, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLO е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLO има промяна от -3.02% за последния час, -3.69% за 24 часа и -11.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Holoworld AI (HOLO)

--
$ 187.26K
$ 187.26K$ 187.26K

$ 250.06M
$ 250.06M$ 250.06M

--
2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Holoworld AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 187.26K. Циркулиращото предлагане на HOLO е --, като общото предлагане е 2048000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 250.06M.

История на цените за Holoworld AI (HOLO) USD

Проследете промените в цените за Holoworld AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.004695-3.69%
30 дни$ -0.0795-39.44%
60 дни$ +0.0721+144.20%
90 дни$ +0.0721+144.20%
Holoworld AI Промяна на цената днес

Днес HOLO регистрира промяна от $ -0.004695 (-3.69%), отразяваща последната му пазарна активност.

Holoworld AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0795 (-39.44%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Holoworld AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни HOLO отбеляза промяна на $ +0.0721 (+144.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Holoworld AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0721 (+144.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Holoworld AI (HOLO) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Holoworld AI сега.

Какво е Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Holoworld AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете HOLO наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Holoworld AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Holoworld AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Holoworld AI (USD)

Колко ще струва Holoworld AI (HOLO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Holoworld AI (HOLO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Holoworld AI.

Проверете прогнозата за цената за Holoworld AI сега!

Токеномика на Holoworld AI (HOLO)

Разбирането на токеномиката на Holoworld AI (HOLO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HOLO сега!

Как да купя Holoworld AI (HOLO)

Търсите как да купите Holoworld AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Holoworld AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

HOLO към местни валути

1 Holoworld AI(HOLO) към VND
3,213.0615
1 Holoworld AI(HOLO) към AUD
A$0.186813
1 Holoworld AI(HOLO) към GBP
0.092796
1 Holoworld AI(HOLO) към EUR
0.105006
1 Holoworld AI(HOLO) към USD
$0.1221
1 Holoworld AI(HOLO) към MYR
RM0.511599
1 Holoworld AI(HOLO) към TRY
5.134305
1 Holoworld AI(HOLO) към JPY
¥18.8034
1 Holoworld AI(HOLO) към ARS
ARS$177.212277
1 Holoworld AI(HOLO) към RUB
9.864459
1 Holoworld AI(HOLO) към INR
10.84248
1 Holoworld AI(HOLO) към IDR
Rp2,034.999186
1 Holoworld AI(HOLO) към PHP
7.169712
1 Holoworld AI(HOLO) към EGP
￡E.5.766783
1 Holoworld AI(HOLO) към BRL
R$0.655677
1 Holoworld AI(HOLO) към CAD
C$0.17094
1 Holoworld AI(HOLO) към BDT
14.935272
1 Holoworld AI(HOLO) към NGN
176.699457
1 Holoworld AI(HOLO) към COP
$473.254716
1 Holoworld AI(HOLO) към ZAR
R.2.117214
1 Holoworld AI(HOLO) към UAH
5.122095
1 Holoworld AI(HOLO) към TZS
T.Sh.300.738405
1 Holoworld AI(HOLO) към VES
Bs26.9841
1 Holoworld AI(HOLO) към CLP
$115.0182
1 Holoworld AI(HOLO) към PKR
Rs34.296669
1 Holoworld AI(HOLO) към KZT
64.705674
1 Holoworld AI(HOLO) към THB
฿3.957261
1 Holoworld AI(HOLO) към TWD
NT$3.757017
1 Holoworld AI(HOLO) към AED
د.إ0.448107
1 Holoworld AI(HOLO) към CHF
Fr0.09768
1 Holoworld AI(HOLO) към HKD
HK$0.948717
1 Holoworld AI(HOLO) към AMD
֏46.72767
1 Holoworld AI(HOLO) към MAD
.د.م1.129425
1 Holoworld AI(HOLO) към MXN
$2.267397
1 Holoworld AI(HOLO) към SAR
ريال0.457875
1 Holoworld AI(HOLO) към ETB
Br18.830262
1 Holoworld AI(HOLO) към KES
KSh15.774099
1 Holoworld AI(HOLO) към JOD
د.أ0.0865689
1 Holoworld AI(HOLO) към PLN
0.450549
1 Holoworld AI(HOLO) към RON
лв0.538461
1 Holoworld AI(HOLO) към SEK
kr1.15995
1 Holoworld AI(HOLO) към BGN
лв0.206349
1 Holoworld AI(HOLO) към HUF
Ft41.082987
1 Holoworld AI(HOLO) към CZK
2.577531
1 Holoworld AI(HOLO) към KWD
د.ك0.0373626
1 Holoworld AI(HOLO) към ILS
0.396825
1 Holoworld AI(HOLO) към BOB
Bs0.843711
1 Holoworld AI(HOLO) към AZN
0.20757
1 Holoworld AI(HOLO) към TJS
SM1.124541
1 Holoworld AI(HOLO) към GEL
0.330891
1 Holoworld AI(HOLO) към AOA
Kz111.915639
1 Holoworld AI(HOLO) към BHD
.د.ب0.0459096
1 Holoworld AI(HOLO) към BMD
$0.1221
1 Holoworld AI(HOLO) към DKK
kr0.789987
1 Holoworld AI(HOLO) към HNL
L3.213672
1 Holoworld AI(HOLO) към MUR
5.584854
1 Holoworld AI(HOLO) към NAD
$2.109888
1 Holoworld AI(HOLO) към NOK
kr1.235652
1 Holoworld AI(HOLO) към NZD
$0.212454
1 Holoworld AI(HOLO) към PAB
B/.0.1221
1 Holoworld AI(HOLO) към PGK
K0.514041
1 Holoworld AI(HOLO) към QAR
ر.ق0.444444
1 Holoworld AI(HOLO) към RSD
дин.12.41757
1 Holoworld AI(HOLO) към UZS
soʻm1,471.083999
1 Holoworld AI(HOLO) към ALL
L10.233201
1 Holoworld AI(HOLO) към ANG
ƒ0.218559
1 Holoworld AI(HOLO) към AWG
ƒ0.218559
1 Holoworld AI(HOLO) към BBD
$0.2442
1 Holoworld AI(HOLO) към BAM
KM0.205128
1 Holoworld AI(HOLO) към BIF
Fr361.1718
1 Holoworld AI(HOLO) към BND
$0.15873
1 Holoworld AI(HOLO) към BSD
$0.1221
1 Holoworld AI(HOLO) към JMD
$19.616586
1 Holoworld AI(HOLO) към KHR
490.360926
1 Holoworld AI(HOLO) към KMF
Fr52.0146
1 Holoworld AI(HOLO) към LAK
2,654.347773
1 Holoworld AI(HOLO) към LKR
රු37.213638
1 Holoworld AI(HOLO) към MDL
L2.06349
1 Holoworld AI(HOLO) към MGA
Ar549.99945
1 Holoworld AI(HOLO) към MOP
P0.978021
1 Holoworld AI(HOLO) към MVR
1.86813
1 Holoworld AI(HOLO) към MWK
MK211.979031
1 Holoworld AI(HOLO) към MZN
MT7.80219
1 Holoworld AI(HOLO) към NPR
रु17.335758
1 Holoworld AI(HOLO) към PYG
865.9332
1 Holoworld AI(HOLO) към RWF
Fr177.4113
1 Holoworld AI(HOLO) към SBD
$1.004883
1 Holoworld AI(HOLO) към SCR
1.694748
1 Holoworld AI(HOLO) към SRD
$4.70085
1 Holoworld AI(HOLO) към SVC
$1.068375
1 Holoworld AI(HOLO) към SZL
L2.118435
1 Holoworld AI(HOLO) към TMT
m0.42735
1 Holoworld AI(HOLO) към TND
د.ت0.3586077
1 Holoworld AI(HOLO) към TTD
$0.826617
1 Holoworld AI(HOLO) към UGX
Sh425.3964
1 Holoworld AI(HOLO) към XAF
Fr69.4749
1 Holoworld AI(HOLO) към XCD
$0.32967
1 Holoworld AI(HOLO) към XOF
Fr69.4749
1 Holoworld AI(HOLO) към XPF
Fr12.5763
1 Holoworld AI(HOLO) към BWP
P1.641024
1 Holoworld AI(HOLO) към BZD
$0.245421
1 Holoworld AI(HOLO) към CVE
$11.634909
1 Holoworld AI(HOLO) към DJF
Fr21.6117
1 Holoworld AI(HOLO) към DOP
$7.825389
1 Holoworld AI(HOLO) към DZD
د.ج15.869337
1 Holoworld AI(HOLO) към FJD
$0.275946
1 Holoworld AI(HOLO) към GNF
Fr1,061.6595
1 Holoworld AI(HOLO) към GTQ
Q0.936507
1 Holoworld AI(HOLO) към GYD
$25.570182
1 Holoworld AI(HOLO) към ISK
kr15.2625

За по-задълбочено разбиране на Holoworld AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Holoworld AI

Колко струва Holoworld AI (HOLO) днес?
Цената в реално време на HOLO в USD е 0.1221 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HOLO към USD?
Текущата цена на HOLO към USD е $ 0.1221. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Holoworld AI?
Пазарната капитализация за HOLO е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HOLO?
Циркулиращото предлагане на HOLO е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HOLO?
HOLO постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HOLO?
HOLO достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на HOLO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HOLO е $ 187.26K USD.
Ще се повиши ли HOLO тази година?
HOLO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HOLO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:29:47 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Holoworld AI (HOLO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

