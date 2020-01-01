Токеномика на Holdstation (HOLDSTATION) Открийте ключова информация за Holdstation (HOLDSTATION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Holdstation (HOLDSTATION) Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Официален уебсайт: https://holdstation.com/ Бяла книга: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Купете HOLDSTATION сега!

Токеномика и анализ на цената за Holdstation (HOLDSTATION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Holdstation (HOLDSTATION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Текуща цена: $ 1.0058 $ 1.0058 $ 1.0058 Научете повече за цената на Holdstation (HOLDSTATION)

Токеномика на Holdstation (HOLDSTATION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Holdstation (HOLDSTATION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOLDSTATION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOLDSTATION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOLDSTATION, разгледайте цената в реално време на токените HOLDSTATION!

Как да купя HOLDSTATION Интересувате се да добавите Holdstation (HOLDSTATION) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HOLDSTATION, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HOLDSTATION в MEXC сега!

История на цените на Holdstation (HOLDSTATION) Анализирането на историята на цените на HOLDSTATION помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HOLDSTATION сега!

Прогноза за цената за HOLDSTATION Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOLDSTATION? Нашата страница за прогноза за цената HOLDSTATION съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOLDSTATION сега!

