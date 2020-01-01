Токеномика на Helium Network Token (HNT) Открийте ключова информация за Helium Network Token (HNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Helium Network Token (HNT) Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Официален уебсайт: https://www.helium.com/ Бяла книга: http://docs.helium.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Купете HNT сега!

Токеномика и анализ на цената за Helium Network Token (HNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Helium Network Token (HNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 530.81M $ 530.81M $ 530.81M Общо предлагане: $ 223.00M $ 223.00M $ 223.00M Циркулиращо предлагане: $ 186.05M $ 186.05M $ 186.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 636.22M $ 636.22M $ 636.22M Рекорд за всички времена: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Текуща цена: $ 2.853 $ 2.853 $ 2.853 Научете повече за цената на Helium Network Token (HNT)

Токеномика на Helium Network Token (HNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Helium Network Token (HNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HNT, разгледайте цената в реално време на токените HNT!

Как да купя HNT Интересувате се да добавите Helium Network Token (HNT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HNT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HNT в MEXC сега!

История на цените на Helium Network Token (HNT) Анализирането на историята на цените на HNT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HNT сега!

Прогноза за цената за HNT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HNT? Нашата страница за прогноза за цената HNT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HNT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!