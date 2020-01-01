Токеномика на Hamster Kombat (HMSTR) Открийте ключова информация за Hamster Kombat (HMSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hamster Kombat (HMSTR) Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Официален уебсайт: https://hamsterkombat.io/ Бяла книга: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Купете HMSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Hamster Kombat (HMSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hamster Kombat (HMSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.98M $ 47.98M $ 47.98M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (оценка при пълна реализация): $ 74.53M $ 74.53M $ 74.53M Рекорд за всички времена: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 Текуща цена: $ 0.0007453 $ 0.0007453 $ 0.0007453 Научете повече за цената на Hamster Kombat (HMSTR)

Токеномика на Hamster Kombat (HMSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hamster Kombat (HMSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HMSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HMSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HMSTR, разгледайте цената в реално време на токените HMSTR!

Как да купя HMSTR Интересувате се да добавите Hamster Kombat (HMSTR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HMSTR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HMSTR в MEXC сега!

История на цените на Hamster Kombat (HMSTR) Анализирането на историята на цените на HMSTR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HMSTR сега!

Прогноза за цената за HMSTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме HMSTR? Нашата страница за прогноза за цената HMSTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HMSTR сега!

