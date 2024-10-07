Токеномика на Sudeng (HIPPO)
Информация за Sudeng (HIPPO)
No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people.
Токеномика и анализ на цената за Sudeng (HIPPO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sudeng (HIPPO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Sudeng (HIPPO)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените HIPPO. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand.
Issuance Mechanism
- Type: Community memecoin on Sui blockchain.
- Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.
- Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply.
Allocation Mechanism
- Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.
- Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.
- Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.
- Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.
- Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.
- No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO.
Locking Mechanism
- No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Community launch, Sui blockchain, 2024
|Allocation Mechanism
|Community-driven, charity allocation, exchange distribution
|Usage/Incentive
|Trading, holding, philanthropy, community engagement
|Locking Mechanism
|None reported; tokens are fully liquid
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.
- No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.
- Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest.
References
- Official Website
- Sui Blockchain Explorer
- CMC Listing
- KuCoin HIPPO Page
Summary:
sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.
Токеномика на Sudeng (HIPPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Sudeng (HIPPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой HIPPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой HIPPO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на HIPPO, разгледайте цената в реално време на токените HIPPO!
