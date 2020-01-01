Токеномика на Hive Intelligence (HINT) Открийте ключова информация за Hive Intelligence (HINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hive Intelligence (HINT) Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Официален уебсайт: http://hiveintelligence.xyz Бяла книга: http://docs.hiveintelligence.xyz Изследовател на блокове: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Купете HINT сега!

Токеномика и анализ на цената за Hive Intelligence (HINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hive Intelligence (HINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 Текуща цена: $ 0.007352 $ 0.007352 $ 0.007352 Научете повече за цената на Hive Intelligence (HINT)

Токеномика на Hive Intelligence (HINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hive Intelligence (HINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HINT, разгледайте цената в реално време на токените HINT!

Как да купя HINT Интересувате се да добавите Hive Intelligence (HINT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HINT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HINT в MEXC сега!

История на цените на Hive Intelligence (HINT) Анализирането на историята на цените на HINT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HINT сега!

Прогноза за цената за HINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HINT? Нашата страница за прогноза за цената HINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HINT сега!

