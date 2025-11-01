БорсаDEX+
Цената в реално време на Hims Hers Health днес е 45.61 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HIMSON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HIMSON в MEXC сега.

Повече за HIMSON

HIMSONценова информация

Какво представлява HIMSON

Официален уебсайт на HIMSON

Токеномика на HIMSON

HIMSON ценова прогноза

HIMSON История

Ръководство за закупуване за HIMSON

Конвертор на валута HIMSON във фиат

HIMSON спот

Hims Hers Health Лого

Hims Hers Health цена(HIMSON)

1 HIMSON към USD - цена в реално време:

$45.61
$45.61
-0.97%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:07 (UTC+8)

Информация за цената за Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 43.98
$ 43.98
24-часов нисък
$ 47.1
$ 47.1
24-часов висок

$ 43.98
$ 43.98

$ 47.1
$ 47.1

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867

-1.88%

-0.97%

-8.31%

-8.31%

Цената в реално време за Hims Hers Health (HIMSON) е$ 45.61. През последните 24 часа HIMSON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 43.98 до най-висока стойност $ 47.1, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HIMSON е $ 64.87097006673565, а най-ниската цена за всички времена е $ 42.91605561045867.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HIMSON има промяна от -1.88% за последния час, -0.97% за 24 часа и -8.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hims Hers Health (HIMSON)

No.2785

$ 270.74K
$ 270.74K

$ 61.57K
$ 61.57K

$ 270.74K
$ 270.74K

5.94K
5.94K

5,935.98151399
5,935.98151399

ETH

Текущата пазарна капитализация на Hims Hers Health е $ 270.74K, като 24-часовият обем на търговията е $ 61.57K. Циркулиращото предлагане на HIMSON е 5.94K, като общото предлагане е 5935.98151399. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 270.74K.

История на цените за Hims Hers Health (HIMSON) USD

Проследете промените в цените за Hims Hers Health днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.4468-0.97%
30 дни$ -11.67-20.38%
60 дни$ +15.61+52.03%
90 дни$ +15.61+52.03%
Hims Hers Health Промяна на цената днес

Днес HIMSON регистрира промяна от $ -0.4468 (-0.97%), отразяваща последната му пазарна активност.

Hims Hers Health 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -11.67 (-20.38%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Hims Hers Health 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни HIMSON отбеляза промяна на $ +15.61 (+52.03%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Hims Hers Health 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +15.61 (+52.03%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Hims Hers Health (HIMSON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Hims Hers Health сега.

Какво е Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Hims Hers Health инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете HIMSON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Hims Hers Health в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Hims Hers Health купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Hims Hers Health (USD)

Колко ще струва Hims Hers Health (HIMSON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Hims Hers Health (HIMSON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Hims Hers Health.

Проверете прогнозата за цената за Hims Hers Health сега!

Токеномика на Hims Hers Health (HIMSON)

Разбирането на токеномиката на Hims Hers Health (HIMSON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HIMSON сега!

Как да купя Hims Hers Health (HIMSON)

Търсите как да купите Hims Hers Health? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Hims Hers Health от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Hims Hers Health ресурс

За по-задълбочено разбиране на Hims Hers Health, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Hims Hers Health
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Hims Hers Health

Колко струва Hims Hers Health (HIMSON) днес?
Цената в реално време на HIMSON в USD е 45.61 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HIMSON към USD?
Текущата цена на HIMSON към USD е $ 45.61. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Hims Hers Health?
Пазарната капитализация за HIMSON е $ 270.74K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HIMSON?
Циркулиращото предлагане на HIMSON е 5.94K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HIMSON?
HIMSON постигна ATH цена от 64.87097006673565 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HIMSON?
HIMSON достигна ATL цена от 42.91605561045867 USD.
Какъв е обемът на търговията на HIMSON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HIMSON е $ 61.57K USD.
Ще се повиши ли HIMSON тази година?
HIMSON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HIMSON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:07 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Hims Hers Health (HIMSON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$45.61
$110,053.46

$3,864.78

$0.03370

$187.05

$1.0003

$3,864.78

$110,053.46

$187.05

$2.5214

$1,083.69

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000779

$0.09214

$0.00064

$0.000420

$0.000000003860

$0.00159

$0.0031

