Информация за Hifi Finance (HIFI) Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Официален уебсайт: https://hifi.finance/ Бяла книга: https://docs.hifi.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Купете HIFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Hifi Finance (HIFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hifi Finance (HIFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.44M $ 11.44M $ 11.44M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 141.82M $ 141.82M $ 141.82M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 Текуща цена: $ 0.08067 $ 0.08067 $ 0.08067 Научете повече за цената на Hifi Finance (HIFI)

Токеномика на Hifi Finance (HIFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hifi Finance (HIFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HIFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HIFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HIFI, разгледайте цената в реално време на токените HIFI!

Как да купя HIFI Интересувате се да добавите Hifi Finance (HIFI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HIFI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HIFI в MEXC сега!

История на цените на Hifi Finance (HIFI) Анализирането на историята на цените на HIFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HIFI сега!

Прогноза за цената за HIFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HIFI? Нашата страница за прогноза за цената HIFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HIFI сега!

