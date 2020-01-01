Токеномика на Hashflow (HFT) Открийте ключова информация за Hashflow (HFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hashflow (HFT) Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades. Официален уебсайт: https://hashflow.com/ Бяла книга: https://docs.hashflow.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC Купете HFT сега!

Токеномика и анализ на цената за Hashflow (HFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hashflow (HFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.78M $ 44.78M $ 44.78M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 596.89M $ 596.89M $ 596.89M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 10 $ 10 $ 10 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 Текуща цена: $ 0.07502 $ 0.07502 $ 0.07502 Научете повече за цената на Hashflow (HFT)

Токеномика на Hashflow (HFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hashflow (HFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HFT, разгледайте цената в реално време на токените HFT!

История на цените на Hashflow (HFT) Анализирането на историята на цените на HFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HFT сега!

Прогноза за цената за HFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HFT? Нашата страница за прогноза за цената HFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HFT сега!

