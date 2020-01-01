Токеномика на Henlo (HENLO) Открийте ключова информация за Henlo (HENLO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Henlo (HENLO) Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth. Официален уебсайт: https://www.henlo.com/ Изследовател на блокове: https://berascan.com/token/0xb2f776e9c1c926c4b2e54182fac058da9af0b6a5 Купете HENLO сега!

Токеномика и анализ на цената за Henlo (HENLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Henlo (HENLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0001489 $ 0.0001489 $ 0.0001489 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000355 $ 0.0000355 $ 0.0000355 Научете повече за цената на Henlo (HENLO)

Токеномика на Henlo (HENLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Henlo (HENLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HENLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HENLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HENLO, разгледайте цената в реално време на токените HENLO!

Как да купя HENLO Интересувате се да добавите Henlo (HENLO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HENLO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HENLO в MEXC сега!

История на цените на Henlo (HENLO) Анализирането на историята на цените на HENLO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HENLO сега!

Прогноза за цената за HENLO Искате ли да знаете какъв път може да поеме HENLO? Нашата страница за прогноза за цената HENLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HENLO сега!

