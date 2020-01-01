Токеномика на HELLO (HELLO)
Информация за HELLO (HELLO)
HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.
Токеномика и анализ на цената за HELLO (HELLO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HELLO (HELLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на HELLO (HELLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на HELLO (HELLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой HELLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой HELLO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на HELLO, разгледайте цената в реално време на токените HELLO!
Как да купя HELLO
Интересувате се да добавите HELLO (HELLO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HELLO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на HELLO (HELLO)
Анализирането на историята на цените на HELLO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за HELLO
Искате ли да знаете какъв път може да поеме HELLO? Нашата страница за прогноза за цената HELLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете HELLO (HELLO)
Сума
1 HELLO = 0.011745 USD