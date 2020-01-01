Токеномика на Heima (HEI) Открийте ключова информация за Heima (HEI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Heima (HEI) Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Официален уебсайт: https://www.heima.network/ Бяла книга: https://docs.heima.network/ Изследовател на блокове: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Купете HEI сега!

Токеномика и анализ на цената за Heima (HEI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Heima (HEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.35M $ 29.35M $ 29.35M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 76.47M $ 76.47M $ 76.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.38M $ 38.38M $ 38.38M Рекорд за всички времена: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Текуща цена: $ 0.3838 $ 0.3838 $ 0.3838 Научете повече за цената на Heima (HEI)

Токеномика на Heima (HEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Heima (HEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HEI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HEI, разгледайте цената в реално време на токените HEI!

Как да купя HEI Интересувате се да добавите Heima (HEI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на HEI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате HEI в MEXC сега!

История на цените на Heima (HEI) Анализирането на историята на цените на HEI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на HEI сега!

Прогноза за цената за HEI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HEI? Нашата страница за прогноза за цената HEI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HEI сега!

